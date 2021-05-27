Интернет-форум РИФ-2021 подвел итоги

В этом году Российский интернет-форум (РИФ) отметил свое 25-летие. На площадке форума с 19 по 22 мая 2021 года собрались представители крупнейших компаний рунета, представители государства, ИТ-специалисты и зарубежные гости.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей. Экономика Рунета выросла на 22%. На 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). Такие цифры привел директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В беспрецедентном росте Рунета глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн видит результат усилий государства и отрасли. "Замечательно, что есть диалог государства со всеми ключевыми игроками и все могут быть услышаны. В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети интернет, это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны", - сказал он.

Директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал, что в пандемийный год было зарегистрировано свыше 6 тысяч доменных имен, связанных с коронавирусной тематикой. К сожалению, иногда такие регистрации происходят для противоправных целей - например, для продажи в сети поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. "Еще один тренд - рост числа фишинговых атак и интернет-мошенничества. Это происходит повсеместно, эти глобальные тренды прослеживаются и в российском сегменте сети. Борьба с мошенничеством - общая задача", - отметил Воробьев.

На форуме также обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Еще одной прорывной инициативой форума участники назвали предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве.