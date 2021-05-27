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27 мая 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 25 мая 2021 года № 138-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021 № 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ) следующие изменения:

в пункте 20:

подпункт 10 признать утратившим силу;

абзац первый подпункта 11 дополнить словами ", за исключением случаев наличия не менее чем у 60% работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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