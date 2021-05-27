NI вспомнил о советском межконтинентальном гидроплане М-70

Проект сверхзвукового стратегического гидроплана Мясищева М-70 отражает военную мысль 50-х годов, когда ядерные заряды уже имелись, а надежные средства их доставки на другой континент - нет. В США сконструировали дозвуковой Martin P6M SeaMaster, способный нести две атомных бомбы или одну водородную. Советский Союз ответил сверхзвуковым гидропланом межконтинентального класса.

Создание самолета поручили ОКБ Мясищева, где уже проектировали сверхзвуковой бомбардировщик для суши, знаменитый М-50. Для моря его несколько видоизменили: двигатели подняли над крыльями, а пару из них перенесли на хвостовое оперение.

- Хорошая идея для реактивных самолетов, взлетающих с воды. Так исключается попадание брызг в воздухозаборники, - отметил The National Interest.

Как и в М-50, взлетная масса гигантского гидроплана должна была составлять 240 тонн, 144 из них приходилось на керосин. Была предусмотрена возможность заправки на воде - от подводных лодок. В этом случае М-70 становился межконтинентальным. Фюзеляж типа "Летающая лодка" дополняли три гидролыжи и титановое подводное крыло. Без дозаправки самолет мог преодолеть 7500 километров, его максимальная скорость составляла 2500 км/ч.

Проект получился обстоятельный: кроме гидроплана, создавали 88-метровый плавучий док для ремонта М-70 и подводную лодку-заправщик проекта 644. Параллельно КБ вело работу над бомбардировщиком-гидропланом М-60 с ядерным двигателем и боевой нагрузкой 25 тонн. К сожалению, всем этим полетам конструкторской мысли не суждено было воплотиться в жизнь - после успешных испытаний баллистической ракеты Р-7 в конце-50-х проекты по созданию межконтинентальных гидропланов были закрыты. Ракета выполняла ту же задачу за минуты, а не за часы.