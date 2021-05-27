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27.05.2021,  
19:37
Текст:  Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)

Безопасный взрыв

В Подмосковье на базе парка "Патриот" российские саперы показали, как работают новейшие средства инженерного вооружения и как готовят специалистов гуманитарного разминирования. Участники 4-й Международной конференции по разминированию посмотрели, в каких средствах защиты работают российские саперы, как ведется поиск мин и взрывоопасных предметов, а также какие инструменты применяются при разминировании и очистке местности.
"Кобра-1600" может искать взрывчатку, вести разведку. Фото: РИА Новости "Кобра-1600" может искать взрывчатку, вести разведку. Фото: РИА Новости
"Кобра-1600" может искать взрывчатку, вести разведку. Фото: РИА Новости

Специалисты российского международного противоминного центра показали, как идет разминирование с применением новейшего мобильного робототехнического комплекса "Уран-6". Этот робот-сапер управляется оператором, который может работать с комплексом на удалении до километра. На "Уране" установлены 4 видеокамеры, которые позволяют вести круговой обзор местности. Робот-сапер способен обнаружить, определить и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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Также специалистам был продемонстрирован мобильный роботизированный комплекс "Кобра-1600". Робот сделан на гусеничной платформе, оснащен манипулятором и набором камер.

"Кобра" может вести разведку, искать и изучать подозрительные объекты. При необходимости робот способен транспортировать его в безопасное место или подорвать на месте. Управление роботом ведется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от обстановки. "Кобра" способна непрерывно работать от четырех до восьми часов. Также на выставке был показан спецавтомобиль групп разминирования на базе пикапа УАЗ-2363. В это машине есть все необходимое спецоборудование, для эффективного разминирования или перевозки взрывоопасных предметов.

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