От коронавируса умер актер Ярослав Гаврилюк

Советский, украинский актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист Украинской ССР Ярослав Гаврилюк скончался в Киеве 25 мая. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Олег Вергелис.

Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция.

Гаврилюк родился 29 октября 1951 года во Львове. В 1976-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1976-1979 годах - актер Львовского театра юного зрителя, с 1979-го и до последних своих дней - ведущий актер Киевского Молодого театра.

Сниматься начал в конце 70-х: "Под созвездием Близнецов", "Вавилон ХХ", "Дударики" (главная роль), "От Буга до Вислы", ротмистр Данилевский в телесериале по "Школе" Гайдара, "Утро вечера мудренее", Александр Грач в "Грачах" (младший брат героя Леонида Филатова), Тихон в драме "Три гильзы от английского карабина", "Гибель богов", "Соседи", российско-украинский "Отряд", другие.