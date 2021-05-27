Постановление губернатора Пензенской области от 25 мая 2021 года № 86 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

Иран запретил майнинг биткойнов из-за проблем с электричеством 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные 12:28
Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье 12:28
Глава Рособрнадзора получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому 12:25
Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа" 12:22
Минстрой: Проблему обманутых дольщиков нужно решить к 2024 году 12:14
Еще 2886 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:13
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября 12:05
Информатика может стать одним из самых массовых предметов ЕГЭ 12:02
Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину 12:01
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 11:57
Рособрнадзор: Посты МВД будут в каждом пункте проведения ЕГЭ 11:56
Все регионы перейдут на получение материалов ЕГЭ через интернет 11:55
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии 11:54
Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается 11:52
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести 11:51
"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля 11:45
Московский май может перевыполнить норму осадков на 75% 11:44
В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл 11:41
Набиуллина рассказала о сворачивании антикризисных мер 11:34
Осуждены организаторы шоу с огнем, по вине которых пострадали зрители 11:30
Кабмин одобрил проект соглашения стран СНГ в сфере занятости 11:29
ФСБ: Украина провоцирует напряженность в Черном море для помощи от США 11:24
Каталонских политиков могут помиловать 11:18
На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 мая 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 25 мая 2021 года № 86 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 25 мая 2021 г.
Опубликован 27 мая 2021 г.

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 24.05.2021 № 58-00-05/8-3404-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова "по 31.05.2021 включительно"

заменить словами "по 30.06.2021 включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией