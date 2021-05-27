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27.05.2021 13:47
Рубрика: Власть

Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

Текст: Татьяна Замахина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Беларусь с президентом США Джо Байденом. Представитель Кремля отметил, что это не стоит воспринимать как непосредственно извинения.

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"Это фигура речи, - пояснил Песков. - Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась".

"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", - уточнил пресс-секретарь президента, добавив, что обсуждение третьих стран и их лидеров не совсем принято в международной практике.

Он также отметил, что такую ремарку в разговоре с Лукашенко Путин сделал по собственной инициативе. "Он делает это постоянно, информирует своего белорусского коллегу об имевших место контактах", - пояснил Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков не стал приводить конкретных цитат из разговора Путина и Лукашенко. "Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один, мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", - напомнил он.

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