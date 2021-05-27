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27.05.2021 16:49
Рубрика: Общество

Почти 90% россиян выступают за участие РФ в миротворческих операциях

Текст: Елена Новоселова

Исследование ВЦИОМ показало, что почти 90% россиян выступают за миротворческие операции. Более половины (54%) убеждены, что Россия должна принимать участие исключительно в тех конфликтах, которые угрожают ее национальной безопасности. А 35% россиян - за те операции, где решаются международные проблемы.

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26% опрошенных социологами считают, что России необходимо участвовать в вооруженных конфликтах, аналогичных сирийскому. Большинство (81%) знают об участии РФ в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. И 62% полагают, что Россия сыграла основную роль в том, что там заключили мир. К слову, есть и такие (их 13%), которые отводят ей второстепенную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Кстати

Самая памятная для россиян миротворческая операция - сирийская, ее назвали 37% респондентов. 5% вспомнили о конфликте в Югославии, 4% - в Нагорном Карабахе, по 3% - на Украине и в Грузии. 22% граждан не смогли назвать ни одной страны, где проходила миротворческая операция с участием России.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Военная операция РФ в Сирии Проблема Нагорного Карабаха

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