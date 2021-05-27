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27.05.2021,  
10:08
Текст:  Антон Валагин

Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео

В Сети появилось видео с тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая.

Фото: Tomasz Szulc / wikipedia.org
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В ходе учения спецназовцы учились скрытно переползать под растяжками и применять дротики, смазанные нервно-паралитическим составом. Отравленные стрелы они метали и стреляли ими из духовых трубок.

Особенность использования этого оружия в том, что дротиком надо попасть в незащищенную часть тела - у солдата это лицо. Применяют отравленные стрелы с расстояния в несколько метров. Духовые трубы у спецназа разборные, снабженные мундштуком и прицелом

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