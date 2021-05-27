Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео

Применение отравленных стрел спецназом НОАК. Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/epmQVwrjMV— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 27, 2021
В Сети появилось видео с тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая.
В ходе учения спецназовцы учились скрытно переползать под растяжками и применять дротики, смазанные нервно-паралитическим составом. Отравленные стрелы они метали и стреляли ими из духовых трубок.
Особенность использования этого оружия в том, что дротиком надо попасть в незащищенную часть тела - у солдата это лицо. Применяют отравленные стрелы с расстояния в несколько метров. Духовые трубы у спецназа разборные, снабженные мундштуком и прицелом