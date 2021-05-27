ПСБ принял участие в IX Невском международном экологическом конгрессе. Руководитель блока по вопросам внутреннего аудита, контроля и корпоративной социальной ответственности ПСБ Владимир Катренко в рамках выступления на круглом столе "Зеленые финансы: как мобилизовать ресурсы на экологическую модернизацию" отметил, что "зеленая экономика" постепенно становится новой реальностью и банки в этом процессе играют важную роль.

ПСБ прорабатывает проекты государственно-частного партнерства по созданию и модернизации предприятий в соответствии с ESG-принципами, разрабатывает инструменты "зеленого" финансирования и принимает активное участие в финансировании экологических и социально значимых проектов, рассказал он.

"При поддержке ПСБ реализуются инфраструктурные проекты по реконструкции очистных сооружений правого берега Ангары, что очень важно для сохранения нашей национальной гордости - озера Байкал. Мы финансируем строительство уникального комплекса биологической очистки в Волгограде, участвуем в создании комплекса по утилизации опасных отходов. Также банк внедряет ESG-принципы в свою стратегию, структуру, отчетность и операционную деятельность. Уверен, что "зеленое" финансирование приведет к значительному технологическому прогрессу, а также будет способствовать развитию прорывных технологий в промышленном секторе", - заявил Владимир Катренко.

IX международный Невский экологический конгресс проходит 27-28 мая в Санкт-Петербурге. Участники конгресса обсудят проблемы рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности, развитие инноваций в этой области, проблемы утилизации производственных и бытовых отходов, перспективы "зеленой" энергетики и финансов, вопросы управления и законодательной поддержки экологических инициатив.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"