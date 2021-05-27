Московский май может перевыполнить норму осадков на 75%

Май перевыполнит норму по осадкам почти на 75 процентов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице в этом месяце выпал 71 мм осадков при норме 51 мм. Это еще не окончательная цифра. Ближайшие трое суток ожидаются дождливыми, поэтому синоптики прогнозируют еще как минимум до 18 мм осадков. Май этого года, заметил Тишковец, может стать восьмым по влажности с 1948 года.

По расчетам синоптиков, очередная волна дождей в Москву придет сегодня ближе к полуночи.