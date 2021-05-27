Под Тулой осужден мужчина, пытавшийся задавить жену

В Тульской области муж осужден за попытку задавить убить супругу автомобилем. Женщина же, ставшая инвалидом, в суде его оправдывала, рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по региону.

Драма разыгралась вечером 28 октября 2020 года в селе Воскресенское Дубенского района. На автомобильной стоянке возле магазина 35-летний нетрезвый мужчина сел за руль своего Volkswagen Amarok и намеревался поехать. Его жена просила его выйти из машины и не ездить пьяным. В ответ мужчина завел двигатель и сбил супругу бампером. Когда она упала, наехал на нее еще раз и скрылся с места происшествия.

Как уточнили в облпрокуратуре, 37-летняя женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи, но лишилась ноги. Также уточняется, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Дело рассматривалось в Одоевском районном суде. На процессе женщина заявила, что ее супруг не виноват. Все случившееся - просто несчастный случай. Тем не менее суд признал доказательства, собранные следствием, и доводы гособвинителя убедительными. Мужчина признана виновным в покушении на убийство. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима.