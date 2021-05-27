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27.05.2021 19:26
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство

Текст: Анна Полтавцева
Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова
Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова

Создать программу по компенсации средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, предложила член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева в ходе публичной акции "За цветущее будущее", прошедшей в столице. В мероприятии приняли участие активисты Южного административного округа. В знак солидарности с общественницей и заботы о подрастающем поколении участники акции высадили кусты сирени. Их цель - привлечь внимание к инициативе правозащитницы, направленной на поддержку семей с детьми.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку"

По словам правозащитницы, высадка растений олицетворяет отношение общества к детям: сколько сил будет вложено в цветок или деревце, таким оно и вырастет.

"Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва - особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее", - сказала она.

Так, Светлана Разворотнева призывает вернуть программу продленного дня в школы и ввести бесплатный проезд до места учебы, а также гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства. Не менее важно, считает она, предоставить ребятам возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях. Для этого необходимо обеспечить каждый район столицы современными спортивно-досуговыми комплексами и бассейнами, занятия в которых будут бесплатными.

"Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения. Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют", - заявила Светлана Разворотнева.

По завершению акции "За цветущее будущее" правозащитница обещала ухаживать за саженцами. Она уверена - забота и присмотр способны превратить небольшие кустики сирени в цветущую сиреневую аллею.

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