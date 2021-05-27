Умер заслуженный артист России актер Геннадий Стасенко

Советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко скончался 23 мая на 82-м году жизни. Об этом сообщает 46ТВ, без указаний причин смерти актера.

Геннадий Семенович Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965-м окончил Днепропетровское театральное училище, работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького, Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, в театрах Котласа и Благовещенска, Курском государственном драматическом театре имени Пушкина.

Воплотил на сцене более восьми десятков ролей. На киносчету актера - фильм-катастрофа 1983 года "Внезапный выброс", где экранными партнерами Стасенко стали Любовь Румянцева и Всеволод Гаврилов.