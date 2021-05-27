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Рубрика: Происшествия

В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро

Текст: Сергей Бабкин

Московский суд санкционировал административный арест мужчины, который приставал к девушке в метро.

В Подмосковье телефонный террорист предстанет перед судом

Как сообщает УВД на метрополитене, пассажир приставал к 18-летней девушке в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии. Потерпевшая обратилась в полицию. Инцидент квалифицировали как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.

По камерам установили личность нарушителя, и на следующий день 19-летнего парня задержали на "Пушкинской". Он рассказал, что и раньше приставал к девушкам в метро. Ему назначили десять суток ареста.

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