В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро

Московский суд санкционировал административный арест мужчины, который приставал к девушке в метро.

Как сообщает УВД на метрополитене, пассажир приставал к 18-летней девушке в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии. Потерпевшая обратилась в полицию. Инцидент квалифицировали как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.

По камерам установили личность нарушителя, и на следующий день 19-летнего парня задержали на "Пушкинской". Он рассказал, что и раньше приставал к девушкам в метро. Ему назначили десять суток ареста.