В Подмосковье телефонный террорист предстанет перед судом

О завершении расследования уголовного дела о заведомо ложном сообщении о минировании зданий рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Татьяны Петровой, 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону горячей линии финансовой организации и сообщил о минировании всех филиалов одного из банков, находящихся в Сергиевом Посаде. Сообщение оказалось ложным, угроза не подтвердилась.

Телефонного террориста вычислили и задержали сотрудники Отдела уголовного розыска УМВД. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.