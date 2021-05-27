Банк России выпустит памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

Новости

"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров 17:17
TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей 17:14
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата" 17:12
Трейлер "Вечных" Marvel установил рекорд по просмотрам 16:55
"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров рейса Air France 16:51
Почти 90% россиян выступают за участие РФ в миротворческих операциях 16:49
Долговая нагрузка граждан в России обновила максимум 16:45
В Петербурге проверят весь городской транспорт после ДТП с автобусом 16:39
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву 16:34
Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" завершился потасовкой 16:34
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 6 градусов 16:30
Лавров призвал не демонизировать Беларусь после инцидента с Ryanair 16:28
Мэр Паттайи заявил об отмене карантина для туристов с 1 октября 16:23
Минвостокразвития создаст "цифрового двойника" северного завоза 16:17
Захарова напомнила Дуде, как поляки убивали людей в Ираке 16:09
Лавров оценил слова Кравчука о новой площадке для переговоров по Донбассу 16:05
Эксперт рассказал, какой уровень антител защищает от проявлений COVID 15:58
Мясников назвал болезни, которые люди часто не замечают 15:54
Почта России открыла офис в Гонконге 15:53
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян 15:50
Гознак выплатит государству более 3,67 млрд рублей дивидендов 15:45
В Тюмени женщина получила маткапитал за вымышленного ребенка 15:33
В Италии скончалась звезда балета Карла Фраччи 15:26
На ВДНХ воссоздали исторический цветник по фотографиям 1960-х годов 15:25
Москвичи начали оформлять ипотеку в 20 лет 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 16:47
Рубрика: Экономика

Банк России выпустит памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Банк России 28 мая выпустит в обращение монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Золотая монета номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 мм, массу драгоценного металла - 7,78 г и 999 пробу. Серебряная - номиналом 3 рубля - имеет диаметр 39 мм, массу драгоценного металла 31,1 г и 925 пробу сплава. Золотая монета выпускается тиражом 1000 штук, серебряная - 3000 штук.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Банк России отобрал экспертов по символам банкнот 1000 и 5000 рублей

На лицевой стороне обеих монет находится рельефное изображение Государственного герба РФ, нанесен год выпуска, товарный знак Санкт-Петербургского военного двора, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", обозначен номинал, вес, проба и знак металла.

На оборотной стороне золотой монеты нанесен рельеф главной башни Нижегородского кремля - Дмитриевской, название города и фраза "800 лет". Серебряная монета получила изображение Чкаловской лестницы, ведущей к Волге, и аналогичные надписи.

Также в обороте появится недрагоценная монета номиналом 10 рублей. На оборотной стороне ее нанесены надписи "Древние города России" и "Нижний Новгород", а также рельефное изображение здания Нижегородской ярмарки. Эту монету выпустят тиражом 1 миллион штук.

Напомним, ранее ЦБ РФ заявил о планах выпустить в 2022 году в обращение банкноты нового дизайна. Купюру в 1000 рублей должен будет украсить Нижний Новгород: какую именно достопримечательность выберут для этого, пока неизвестно.

В регионах Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область РГ-Видео

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска