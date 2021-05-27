Банк России выпустит памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

Банк России 28 мая выпустит в обращение монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Золотая монета номиналом 50 рублей имеет форму круга диаметром 22,6 мм, массу драгоценного металла - 7,78 г и 999 пробу. Серебряная - номиналом 3 рубля - имеет диаметр 39 мм, массу драгоценного металла 31,1 г и 925 пробу сплава. Золотая монета выпускается тиражом 1000 штук, серебряная - 3000 штук.

На лицевой стороне обеих монет находится рельефное изображение Государственного герба РФ, нанесен год выпуска, товарный знак Санкт-Петербургского военного двора, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", обозначен номинал, вес, проба и знак металла.

На оборотной стороне золотой монеты нанесен рельеф главной башни Нижегородского кремля - Дмитриевской, название города и фраза "800 лет". Серебряная монета получила изображение Чкаловской лестницы, ведущей к Волге, и аналогичные надписи.

Также в обороте появится недрагоценная монета номиналом 10 рублей. На оборотной стороне ее нанесены надписи "Древние города России" и "Нижний Новгород", а также рельефное изображение здания Нижегородской ярмарки. Эту монету выпустят тиражом 1 миллион штук.

Напомним, ранее ЦБ РФ заявил о планах выпустить в 2022 году в обращение банкноты нового дизайна. Купюру в 1000 рублей должен будет украсить Нижний Новгород: какую именно достопримечательность выберут для этого, пока неизвестно.