Осуждены организаторы шоу с огнем, по вине которых пострадали зрители

Это расследование вел центральный аппарат Следственного комитета. Его доказательства суд посчитал достаточным для наказания супружеской пары Соболевых и ведущего шоу в иркутском ТЦ "Гравитация".

Напомним, что в Иркутске с августа 2017 по июнь 2018 года директор ООО "Кайзен" Наталья Соболева, технический директор этой фирмы Олег Соболев, несовершеннолетний ведущий шоу вместе со своим ассистентом Ангелиной Лоскутовой демонстрировали в закрытом помещении - научно-развлекательном центре "Гравитация" детям и их родителям опыты с применением открытого огня. Подчеркнем, что по закону о противопожарной безопасности, этого делать было нельзя. Днем 1 июня 2018 года в присутствии 50 зрителей, в том числе детей, они проводили очередную демонстрацию химических опытов в научно-развлекательном центре. В итоге произошло возгорание паровоздушной смеси и начался пожар, пострадали находившиеся в зале дети и их родители. Двоим детям был причинен тяжкий вред.

Приговором суда Наталье и Олегу Соболевым назначено по 3 года и 10 месяцев лишения свободы каждому в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей, а ведущему шоу - 3 года условно.