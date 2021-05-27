Силовики пришли с проверкой в агентство госимущества Красноярского края

Новости

Информатика может стать одним из самых массовых предметов ЕГЭ 12:02
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 11:57
Рособрнадзор: Посты МВД будут в каждом пункте проведения ЕГЭ 11:56
Все регионы перейдут на получение материалов ЕГЭ через интернет 11:55
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии 11:54
Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается 11:52
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести 11:51
"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля 11:45
Московский май может перевыполнить норму осадков на 75% 11:44
В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл 11:41
Набиуллина рассказала о сворачивании антикризисных мер 11:34
Осуждены организаторы шоу с огнем, по вине которых пострадали зрители 11:30
Кабмин одобрил проект соглашения стран СНГ в сфере занятости 11:29
ФСБ: Украина провоцирует напряженность в Черном море для помощи от США 11:24
Каталонских политиков могут помиловать 11:18
На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
На набережной Анапы запретили езду на двухколесном транспорте 11:12
Борт МЧС России доставил из сектора Газа в Москву 64 переселенца 11:07
Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp 11:06
ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией 11:02
Звезда "Пипца" сыграет врага Спайдермена, суперзлодея Сергея Кравинова 11:01
Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума 10:53
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией 10:53
Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания 10:28
Собянин представил новую концепцию московских библиотек 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

Силовики пришли с проверкой в агентство госимущества Красноярского края

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края. В частности, речь идет о выемке документов, информирует сегодня ТАСС.

В министерстве транспорта Новосибирской области начались обыски

В пресс-службе правительства региона корреспонденту "РГ" пояснили, что в рамках доследственной проверки представители силовых органов запросили документы в агентстве по управлению государственным имуществом. Интересующая правоохранительные органы документация предоставлена.

Как уточнил источник "РГ", проверка связана с соблюдением законности при приватизации госимущества.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией
В Петербурге пассажирский автобус протаранил фонарный столб
За сутки в России подтверждено 9039 случаев COVID-19 в 84 регионах
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс