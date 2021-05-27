Силовики пришли с проверкой в агентство госимущества Красноярского края

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края. В частности, речь идет о выемке документов, информирует сегодня ТАСС.

В пресс-службе правительства региона корреспонденту "РГ" пояснили, что в рамках доследственной проверки представители силовых органов запросили документы в агентстве по управлению государственным имуществом. Интересующая правоохранительные органы документация предоставлена.

Как уточнил источник "РГ", проверка связана с соблюдением законности при приватизации госимущества.