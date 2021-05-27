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27.05.2021 11:50

Транснефть - Западная Сибирь завершила диагностику систем автоматизации производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило техническое диагностирование автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) производственных объектов предприятия, расположенных в Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Техническое диагностирование проводилось с целью определения дальнейшего срока безопасной эксплуатации АСУТП и соответствия фактического состояния оборудования характеристикам, указанным в эксплуатационной и проектной документации.

Были обследованы системы контроля технологических параметров работы оборудования и параметров давления, температуры, вибрации, загазованности, АСУТП магистральной насосной станции №2 Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС). Также были проверены системы автоматического регулирования давления НПС №2 и системы автоматического пожаротушения, состояние и работоспособность систем линейной телемеханики магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск.

В ходе диагностических работ проведен анализ эксплуатационной документации, выполнен визуальный и измерительный контроль оборудования. На стадии визуального контроля специалисты проверили комплектность оборудования, отсутствие внешних механических повреждений и коррозионных процессов, наличие заземления, целостности оболочки кабельной продукции.

На этапе измерительного контроля большое внимание уделено проверке достоверности передачи данных о работе оборудования на автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов. Для этого было проведено сравнение отображаемых параметров на АРМ с показаниями приборов на дублирующих точках замера и проверка алгоритмов управления и защит.

По итогам проведенной диагностики АСУТП Мариинской НПС и оборудование линейной телемеханики МН было признано соответствующим требованиям промышленной безопасности, подтверждена его готовность к дальнейшей работе. Срок эксплуатации оборудования продлен на 10 лет.

На сегодняшний день 5 804 км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" оснащено системами линейной телемеханики. Данные системы предназначены для контроля и управления технологическим оборудованием магистральных трубопроводов, включающим в себя пункты контроля и управления, узлы запорной арматуры, станции электрохимзащиты, камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, линейные разъединители и выключатели вдольтрассовой ЛЭП. Также на линейной части МН и МНПП предприятия эксплуатируется порядка 1012 единиц телемеханизированных задвижек. Их применение позволяет в оперативном режиме отслеживать параметры процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, своевременно реагировать на отклонения и тем самым обеспечивать высокий уровень соблюдения промышленной и экологической безопасности в рамках производственной деятельности предприятия.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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