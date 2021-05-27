В томских вузах количество бюджетных мест увеличилось на треть

Томские высшие учебные заведения существенно увеличили количество бюджетных мест.

Лидером по количеству бюджетных мест стал Томский государственный университет. В новом учебном году здесь смогут бесплатно получить высшее образование 3688 выпускников. Это на 775 мест больше, чем в прошлом году.

В томском политехе количество бюджетных мест выросло на 30 процентов.

- У нас открыто 3 671 бюджетное место, с учетом нашего филиала в Юрге. Наибольший прирост бюджетных мест получили популярные среди абитуриентов направления "Дизайн", "Экология и природопользование", "Биотехнология", "Инноватика", "Техносферная безопасность", - рассказал "РГ" ответственный секретарь центральной приемной комиссии Томского политехнического университета Александр Денисевич.

Впервые в этом году в политех смогут поступить абитуриенты из Белоруссии - с результатами республиканского централизованного тестирования. Раньше жители Белоруссии, как и других стран ближнего зарубежья, должны были сдавать ЕГЭ либо проходить вступительные испытания в вузе. Теперь желающим уехать учиться в далекую Сибирь будет намного проще.

В ТПУ в этом году открываются новые магистерские программы. Это "Экологический инжиниринг и устойчивое развитие" полностью на английском языке, "Эксплуатация и инжиниринг атомных электростанций" тоже на английском, "Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли", "Системы промышленной безопасности", "Цифровые технологии в проектировании нефтехимических производств" и "Прикладной системный инжиниринг".

В Сибирском государственном медицинском университете возросло количество бюджетных мест на специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Клиническая психология", "Сестринское дело". Возобновлен прием обучающихся на бюджетные места по специальностям "Социальная работа" и "Менеджмент".

В ТУСУРе количество бюджетных мест увеличилось на 18 процентов. Наибольший прирост на востребованном направлении "Электроника, радиотехника и системы связи" - здесь примут дополнительно 72 выпускника.

Новые места открылись также на направлениях "Информационная безопасность", "Техносферная безопасность и природообустройство", "Нанотехнологии и наноматериалы" и других инженерных специальностях.

Кстати, дополнительные бонусы для поступления абитуриенты ТУСУРа смогут заработать на вузовском фестивале спорта и киберспорта. За участие в мероприятиях им будет начислено от 1 до 4 баллов.

Среди значимых новшеств приемной кампании этого года - поступление в одну волну, что потребует от абитуриентов определиться с местом будущей учебы сразу при направлении заявления о зачислении. Раньше в вузы зачисляли по принципу 80 процентов в первую волну и 20 процентов - во вторую.

Во всех томских вузах реализуется дистанционный прием документов через сайты вузов или суперсервис. Оригинал аттестата можно предоставить в течение первого года обучения.