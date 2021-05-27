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27.05.2021 13:04
Рубрика: Культура

Россияне ассоциируют Петербург с романом "Преступление и наказание"

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)

Роман Федора Достоевского "Преступление и наказание" занял первое место среди литературных произведений, с которыми у россиян больше всего ассоциируется Санкт-Петербург.

Фото: Сергей Николаев
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса книжного сервиса по подписке MyBook. Книгу Достоевского назвали 60 процентов опрошенных.

Опрос, в котором приняли участие более 1,5 тысячи пользователей сервиса по всей России, проводился специально ко дню рождения Санкт-Петербурга - 27 мая. Его целью было выяснить, с какими произведениями классической и современной русской литературы у читателей ассоциируется культурная столица.

На втором месте в опросе оказался "Медный всадник" Пушкина (29,5 процента голосов), на третьем - повесть Николая Гоголя "Невский проспект" (28 процентов). Четвертое место занял детектив Бориса Акунина "Азазель" (27,3 процента), замкнул пятерку "Евгений Онегин" Пушкина (26 процентов).

Среди произведений современных писателей "Азазель" Акунина оказалась на первом месте, за ней следуют "Легенды Невского проспекта" Михаила Веллера, сборник "В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории" с рассказами Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина, Андрея Битова, Дмитрия Быкова и других авторов. Четвертое место занял постапокалиптический роман Шимуна Врочека "Метро 2033: Питер", пятое - "Поребрик из бордюрного камня" Ольги Лукас.

Самым петербургским писателем 60 процентов участников опроса назвали Достоевского. На втором месте - Александр Пушкин (30,3 процента), далее следуют Иосиф Бродский (17,5 процента), Анна Ахматова (17,1 процента), Александр Блок (16,1 процента).

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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