В Ялте директор АТП получил условный срок за перевозку "мертвых душ"

Ялтинский городской суд вынес приговор директору местного транспортного предприятия, который был уличен в хищении компенсации субсидий из бюджета, выделяемых на бесплатную перевозку льготных категорий пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

По версии следствия, директор АТП подавал в департамент соцполитики мэрии Ялты взятые с потолка сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий. Список "мертвых душ" позволил получить из бюджета в качестве субсидий на возмещение расходов 12 миллионов рублей. В отношении руководителя фирмы-перевозчика завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Обвиняемый полностью признал свою вину, оказал содействие следствию и возместил причиненный материальный ущерб в размере 12 миллионов рублей. Это и повлияло на решение суда, который внес достаточно мягкий приговор - пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 650 тысяч рублей.

Это уже второй приговор, вынесенный в Ялте за минувший год по факту перевозки в автобусах "мертвых душ". В сентябре 2020 года директор другого АТП курорта была осуждена за перевозку несуществующих пассажиров, за которых бюджет заплатил 11 миллионов рублей. Обвиняемая так же полностью покрыла ущерб и в итоге получила пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.