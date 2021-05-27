- Тринадцать тысяч человек за решеткой - много это или мало?
Дмитрий Безруких: С гуманизацией законодательства с 2010 года в России на 40 процентов снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Уменьшается количество заключенных и в Ростовской области: при общем лимите в 15 тысяч мест в заключении содержится около 13 тысяч человек, а на учете уголовно-исполнительных инспекций (наказание без лишения свободы) состоит примерно 12 тысяч человек.
Это делается, в первую очередь, для того, чтобы вырвать "новичков" из криминальной среды, чтобы они не прониклись субкультурой криминального мира. Сегодня главный герой кинофильма "Вокзал для двоих" не отправился бы в колонию, и наказание отбывал бы в другом месте. Ведь тюрьма как способ наказания - это крайняя мера.
В Батайске с 2019 года существует изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-15. Он рассчитан на 40 мест, этого на данный момент недостаточно, поэтому прорабатывается вопрос о его расширении до 100 - 120 мест, а также создании центров в других районах Ростовской области.
- Не секрет, что в колонии попадают запрещенные предметы, мошенники умудряются красть деньги с карт прямо из зоны. Что с этим делать?
Дмитрий Безруких: В местах лишения свободы сейчас в основном содержатся лица, осужденные по тяжким статьям: торговцы наркотиками, убийцы, насильники, педофилы и террористы. Поэтому на персонал колоний ложится повышенная нагрузка. Им приходится противодействовать самым изощренным преступникам, которые пытаются насаждать свои правила.
Основные усилия отделов безопасности и оперативных служб донского ГУФСИНа направлены на выявление и перекрытие каналов поступления к осужденным запрещенных предметов. С начала года изъято 3,3 килограмма наркотических средств, 996 литров алкогольных напитков, 14,4 тысячи рублей, а также 1078 сотовых телефонов.
Мы принимаем ряд мер, чтобы ликвидировать в местах лишения свободы нелегальную сотовую связь. При этом не можем оставить без связи всех. Ведь большая часть осужденных не хочет нарушать закон. Чтобы они могли общаться по телефону с родственниками, работает компания Zonatelekom. В наших учреждениях установлено более 240 таксофонных аппаратов, 24 аппарата для видеосвязи, и их количество будем увеличивать. Уверен, что как только количество аппаратов для связи с семьей увеличится, то большая часть осужденных уйдет в легальный спектр связи, а телефоны, которые останутся "в тени", мы изымем в ходе оперативно-режимных мероприятий.
- Народная мудрость гласит: лень - мать всех пороков. Как организовано промышленное производство в колониях и какие товары пользуются спросом?
Дмитрий Безруких: При советской власти производство в колониях было закреплено за каким-нибудь крупным заводом. Теперь производство мы наладили сами, задействованы 3955 осужденных.
К примеру, закупаем зерно и мелем муку для выпечки хлеба, производим растительное масло, молоко, мясо. Основными направлениями производственной деятельности являются металлообработка, деревообработка, швейное и обувное производство, изготовление бытовой химии, сельское хозяйство, выпуск продуктов питания. Все товары пользуются спросом - иначе их не было бы смысла производить. Заключены контракты на поставку мебели, чистящих и моющих средств на 59,7 миллиона рублей.
- На недавней коллегии федеральной службы министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что готовится пилотный проект казенных домов нового типа. Они будут вынесены за город и соединят в себе несколько учреждений: следственный изолятор и колонии разного режима. Появятся ли подобные учреждения в Ростовской области?
Дмитрий Безруких: Пока это только эксперимент, его апробация пройдет в Калужской области, и если опыт окажется удачным, его распространят в других регионах, в том числе в Ростовской области.
Реализация такого проекта потребует новых информационных технологий. И с прошлого года ФСИН России уже начала цифровую трансформацию уголовно-исполнительной системы.
Современные цифровые технологии смогут повысить эффективность работы исправительных учреждений и следственных изоляторов. Например, используя государственные цифровые ресурсы, повысить контроль за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также уровень безопасности в УИС.
- Дмитрий Николаевич, всего полгода, как вы встали во главе ГУФСИНа Ростовской области. Что вы считаете главным в своей работе?
Дмитрий Безруких: В первую очередь, ориентирую коллег на строгое соблюдение конституционных норм и обеспечение гуманных условий содержания заключенных. Самое важное - это медицинское обслуживание, чтобы отбывающий наказание получал качественное и своевременное лечение. Также строго должны соблюдаться нормы питания. Ведь прежде чем спрашивать с человека, нужно дать ему то, что положено по закону. Моя задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление.
На Дону появится виртуальный тюремный каземат XVIII века
- В Ростовской области в местах лишения свободы находилось много исторических личностей. К примеру, в остроге станицы Старочеркасской содержался Степан Разин, и у главного храма до сих пор хранятся кандалы знаменитого узника. В Новочеркасске есть камера, где провел последние годы жизни маньяк Чикатило. Не планируете ли открыть тюрьмы для посещения туристами?
Дмитрий Безруких: На Дону в местах лишения свободы побывали известные персоны. Это командир конного корпуса Красной Армии Борис Думенко, немецкий генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, заслуженная артистка России Валентина Малявина, советский и российский поэт-песенник Михаил Танич.
Сохранилась и камера, в которой сидел Чикатило, но в ней, как и в остальных помещениях режимного корпуса, недавно был сделан ремонт. От антуража старой камеры сотрудники учреждения сохранили дверь и фрагмент напольного покрытия с изображением шахматной доски, на которой маньяк сам с собой играл в шахматы, ожидая приговора суда.
Однако считаю, что заострять внимание на таких персонажах не стоит: в большинстве своем это преступники, они понесли суровое и заслуженное наказание. Зато, изучая тюремные замки, можно познакомиться с культурой быта заключенных той или иной эпохи, понять принципы строительства и многое другое. Для этой цели в старейшем следственном изоляторе N 1 Ростова-на-Дону (здание Ростовской тюрьмы было построено в 1768 году) реконструируем одну камеру в стиле XVIII столетия. Поскольку учреждение действующее, то посетить ее поклонники истории смогут лишь виртуально.
В дореволюционной России на земле Войска Донского находилось 12 тюремных учреждений, в их числе Войсковой острог, переименованный в 1871 году в Новочеркасский тюремный замок.