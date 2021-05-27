Только в Ростовской области в местах лишения свободы находятся около 13 тысяч мужчин и женщин, еще примерно 12 тысяч человек приговорены к наказанию без изоляции от общества. Как соблюдаются права осужденных? Какие новации ожидают систему исполнения наказаний? Можно ли открыть самые крепкие замки для туристов? Об этом "Российской газете" рассказал начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области полковник Дмитрий Безруких.

- Тринадцать тысяч человек за решеткой - много это или мало?

Дмитрий Безруких: С гуманизацией законодательства с 2010 года в России на 40 процентов снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Уменьшается количество заключенных и в Ростовской области: при общем лимите в 15 тысяч мест в заключении содержится около 13 тысяч человек, а на учете уголовно-исполнительных инспекций (наказание без лишения свободы) состоит примерно 12 тысяч человек.

Это делается, в первую очередь, для того, чтобы вырвать "новичков" из криминальной среды, чтобы они не прониклись субкультурой криминального мира. Сегодня главный герой кинофильма "Вокзал для двоих" не отправился бы в колонию, и наказание отбывал бы в другом месте. Ведь тюрьма как способ наказания - это крайняя мера.

В Батайске с 2019 года существует изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-15. Он рассчитан на 40 мест, этого на данный момент недостаточно, поэтому прорабатывается вопрос о его расширении до 100 - 120 мест, а также создании центров в других районах Ростовской области.

- Не секрет, что в колонии попадают запрещенные предметы, мошенники умудряются красть деньги с карт прямо из зоны. Что с этим делать?

Дмитрий Безруких: В местах лишения свободы сейчас в основном содержатся лица, осужденные по тяжким статьям: торговцы наркотиками, убийцы, насильники, педофилы и террористы. Поэтому на персонал колоний ложится повышенная нагрузка. Им приходится противодействовать самым изощренным преступникам, которые пытаются насаждать свои правила.

Основные усилия отделов безопасности и оперативных служб донского ГУФСИНа направлены на выявление и перекрытие каналов поступления к осужденным запрещенных предметов. С начала года изъято 3,3 килограмма наркотических средств, 996 литров алкогольных напитков, 14,4 тысячи рублей, а также 1078 сотовых телефонов.

Мы принимаем ряд мер, чтобы ликвидировать в местах лишения свободы нелегальную сотовую связь. При этом не можем оставить без связи всех. Ведь большая часть осужденных не хочет нарушать закон. Чтобы они могли общаться по телефону с родственниками, работает компания Zonatelekom. В наших учреждениях установлено более 240 таксофонных аппаратов, 24 аппарата для видеосвязи, и их количество будем увеличивать. Уверен, что как только количество аппаратов для связи с семьей увеличится, то большая часть осужденных уйдет в легальный спектр связи, а телефоны, которые останутся "в тени", мы изымем в ходе оперативно-режимных мероприятий.

- Народная мудрость гласит: лень - мать всех пороков. Как организовано промышленное производство в колониях и какие товары пользуются спросом?

Дмитрий Безруких: При советской власти производство в колониях было закреплено за каким-нибудь крупным заводом. Теперь производство мы наладили сами, задействованы 3955 осужденных.

К примеру, закупаем зерно и мелем муку для выпечки хлеба, производим растительное масло, молоко, мясо. Основными направлениями производственной деятельности являются металлообработка, деревообработка, швейное и обувное производство, изготовление бытовой химии, сельское хозяйство, выпуск продуктов питания. Все товары пользуются спросом - иначе их не было бы смысла производить. Заключены контракты на поставку мебели, чистящих и моющих средств на 59,7 миллиона рублей.

- На недавней коллегии федеральной службы министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что готовится пилотный проект казенных домов нового типа. Они будут вынесены за город и соединят в себе несколько учреждений: следственный изолятор и колонии разного режима. Появятся ли подобные учреждения в Ростовской области?

Дмитрий Безруких: Пока это только эксперимент, его апробация пройдет в Калужской области, и если опыт окажется удачным, его распространят в других регионах, в том числе в Ростовской области.

Реализация такого проекта потребует новых информационных технологий. И с прошлого года ФСИН России уже начала цифровую трансформацию уголовно-исполнительной системы.

Современные цифровые технологии смогут повысить эффективность работы исправительных учреждений и следственных изоляторов. Например, используя государственные цифровые ресурсы, повысить контроль за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также уровень безопасности в УИС.

- Дмитрий Николаевич, всего полгода, как вы встали во главе ГУФСИНа Ростовской области. Что вы считаете главным в своей работе?

Дмитрий Безруких: В первую очередь, ориентирую коллег на строгое соблюдение конституционных норм и обеспечение гуманных условий содержания заключенных. Самое важное - это медицинское обслуживание, чтобы отбывающий наказание получал качественное и своевременное лечение. Также строго должны соблюдаться нормы питания. Ведь прежде чем спрашивать с человека, нужно дать ему то, что положено по закону. Моя задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление.

На Дону появится виртуальный тюремный каземат XVIII века

- В Ростовской области в местах лишения свободы находилось много исторических личностей. К примеру, в остроге станицы Старочеркасской содержался Степан Разин, и у главного храма до сих пор хранятся кандалы знаменитого узника. В Новочеркасске есть камера, где провел последние годы жизни маньяк Чикатило. Не планируете ли открыть тюрьмы для посещения туристами?

Дмитрий Безруких: На Дону в местах лишения свободы побывали известные персоны. Это командир конного корпуса Красной Армии Борис Думенко, немецкий генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, заслуженная артистка России Валентина Малявина, советский и российский поэт-песенник Михаил Танич.

Сохранилась и камера, в которой сидел Чикатило, но в ней, как и в остальных помещениях режимного корпуса, недавно был сделан ремонт. От антуража старой камеры сотрудники учреждения сохранили дверь и фрагмент напольного покрытия с изображением шахматной доски, на которой маньяк сам с собой играл в шахматы, ожидая приговора суда.

Однако считаю, что заострять внимание на таких персонажах не стоит: в большинстве своем это преступники, они понесли суровое и заслуженное наказание. Зато, изучая тюремные замки, можно познакомиться с культурой быта заключенных той или иной эпохи, понять принципы строительства и многое другое. Для этой цели в старейшем следственном изоляторе N 1 Ростова-на-Дону (здание Ростовской тюрьмы было построено в 1768 году) реконструируем одну камеру в стиле XVIII столетия. Поскольку учреждение действующее, то посетить ее поклонники истории смогут лишь виртуально.

В дореволюционной России на земле Войска Донского находилось 12 тюремных учреждений, в их числе Войсковой острог, переименованный в 1871 году в Новочеркасский тюремный замок.