СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк

Состояние здоровья 50-летней Анастасии Заворотнюк, звезды ситкома "Моя прекрасная няня", вновь может вызывать опасения - актриса почувствовала себя хуже. Об этом сообщает KP.RU.

Стоит напомнить: осенью 2018-го, сразу после рождения младшей дочери, у Анастасии диагностировали рак мозга. Как предполагают специалисты, недуг могла спровоцировать процедура ЭКО, которую артистка - по слухам - "прошла, чтобы родить мужу долгожданную дочь".

В 2019-м Заворотнюк стало лучше. Была проведена операция, и болезнь актрисы вошла в стадию ремиссии. Но сейчас, "как говорят близкие к семье Анастасии", недуг опять вернулся, и после обнадеживающей ремиссии Заворотнюк вновь почувствовала себя хуже. Но врачи не сдаются.

"Настя сейчас неузнаваема - она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос", - рассказал изданию коллега актрисы. Добавив, что сейчас "прекрасная няня" - "совсем другой человек".

По словам источника, в какой-то момент актрисе стало плохо в бассейне, и обследование показало: это из-за рецидива рака.

А приятельница Анастасии на условиях анонимности изложила, что артистка теперь практически не выходит из своего загородного дома, где окружена заботой и любовью семьи - такой, "которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному".