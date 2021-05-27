Список видов контроля с обязательным досудебным обжалованием расширят

Минэкономразвития предлагает расширить перечень видов контроля, для которых будет действовать обязательное досудебное обжалование. Список будет включать порядка 70 видов контроля.

Уже сейчас можно направить жалобу на решения государственных контролирующих органов через личный кабинет на портале Госуслуг, где также можно отслеживать статус ее рассмотрения. В личный кабинет направляется вся юридически значимая информация, в том числе итоги рассмотрения жалоб.

В соответствии с основным законом о контроле (надзоре), который вступит в силу 1 июля, судебное обжалование решений надзорных органов с 1 января 2023 года будет возможно только после досудебного обжалования.

С 1 июля стартует эксперимент, в соответствии с которым вводится обязательное досудебное обжалование действий 19 федеральных контролеров. К ним относятся наиболее массовые виды контроля - качества и безопасности медицинской деятельности, надзор за обращением медицинских изделий; санитарно-эпидемиологический контроль; надзор в области промышленной безопасности; пожарный надзор и так далее.

"Реализация механизма досудебного обжалования позволит внести прозрачность в процесс рассмотрения жалоб, сделать его более объективным и современным. Предлагаемые изменения позволят сэкономить время заявителя, а также будут формировать упорядоченную процедуру обжалования, упрощать взаимодействие между органами власти и гражданами", - пояснил статс-секретарь-заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, функционал, необходимый для обжалования решений госорганов, уде реализован на портале Госуслуг и в Государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".

"Единство системы позволяет отслеживать каждую жалобу, и, в случае нарушения сроков рассмотрения, оперативно реагировать", - добавил чиновник.