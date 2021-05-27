Убийца кораблей: The Drive встревожил Ту-22М3 с ракетой Х-22 в Сирии

The Drive высоко оценил вооружение бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии.

Портал The Drive внимательно изучил фотографии и видеоматериалы Минобороны РФ, посвященные миссии стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии. Внимание обозревателя привлекала огромная ракета Х-22 (длинна 11,6 метров), под крылом одного из самолетов.

Автор отмечает, что X-22 (в кодификации НАТО AS-4 Kitchen) известны как высокоскоростные убийцы кораблей, которые могут оснащаться ядерной или обычной боеголовкой. Существует также исключительно ядерная версия для наземного применения. "В своем противокорабельном варианте Х-22, хотя и является устаревшим оружием, но все же доставит серьезную головную боль операторам оборонительных систем любых надводных боевых кораблей. Запущенная со скоростью 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха, пролетев около 14 миль. Затем, приближаясь к цели, ракета пикирует под углом около 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха", - пишет он.

Теоретически, каждый Ту-22М3 может нести три таких ракеты, хотя как правило самолет вооружают лишь одним экземпляром.

Автор опасается, что переброшенные в Сирию Ту-22М3, оснащенные Х-22, будут представлять серьезную угрозу для кораблей НАТО.