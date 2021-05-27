Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая

Таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на Phys.org.

По словам специалистов, количества льда в Антарктике хватит, чтобы спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров.

Согласно последним исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля в ближайшие десятилетия. При этом, по мнению ученых, сокращение парниковых газов и технологический прогресс вряд ли способны предотвратить катастрофу.

При нынешних темпах выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог примерно к 2060 году, рассчитали ученые. Именно тогда повышение уровня Мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми.