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Рубрика: Общество

Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая

Текст: Василий Кошкин
Фото: Вера Голосова / РИА Новости Фото: Вера Голосова / РИА Новости
Фото: Вера Голосова / РИА Новости

Таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на Phys.org.

Фото: REUTERS
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По словам специалистов, количества льда в Антарктике хватит, чтобы спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров.

Согласно последним исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля в ближайшие десятилетия. При этом, по мнению ученых, сокращение парниковых газов и технологический прогресс вряд ли способны предотвратить катастрофу.

При нынешних темпах выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог примерно к 2060 году, рассчитали ученые. Именно тогда повышение уровня Мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми.

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