В механизм соглашений о защите капиталовложений внесут корректировки

Кабинет министров скорректирует механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Эта мера уже позволила привлечь инвесторов в десятки проектов с заявленным объемом инвестиций около 1,3 триллиона рублей. "Но потенциал этого механизма позволяет сделать больше", - уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство снизит требования к объему капиталовложений. "Для общественного городского и пригородного транспорта, а также терминалов аэропортов, транспортно-логистических центров - с 5 до 1,5 миллиарда рублей. Для проектов в сфере туризма - до 500 миллионов рублей, а для комплексного развития территорий - до 250 миллионов", - пояснил премьер нововведения. Такие решения призваны расширить круг потенциальных инвесторов, привлечь к участию в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений не только крупный, но и средний бизнес.

Также расширяется перечень возмещаемых затрат в объеме уплаченных налогов. "Будут упрощены требования к документам при подаче заявления на заключение соглашений. Кроме того, появится альтернативный способ возмещения затрат на инфраструктуру. Вместо государственной субсидии можно будет использовать вычет для снижения платежей по ряду налогов", - рассказал Мишустин.