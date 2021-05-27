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27.05.2021,  
15:15
Текст:  Михаил Русин

Видео: изображавший противника ВВС США самолет упал на жилой квартал

Появилась информация о падении истребителя, предназначенного для имитации воздушного боя с противником во время обучения американских пилотов. Также обнародованы видеоролики с места катастрофы.

На видео, размещенном в Twitter, показан момент падения самолета на жилые кварталы и поднимающееся облако дыма. А на YouTube появился ролик непосредственно с места падения, где горит самолет.

Фото: U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle / Wikimedia.org
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Как сообщает "Военное обозрение", легкий истребитель Mirage F1 французского производства разбился возле Лас-Вегаса. Он использовался на американской базе Неллис в штате Невада в роли условного противника ВВС США во время тренировочных воздушных боев. При падении самолета погиб пилот. Сейчас идет расследование случившегося.

Между тем стало известно, что во время рокового вылета Mirage F1 выступал в качестве противника для истребителя F-15 тренировочной эскадрильи ВВС США. По некоторым данным в воздухе мог произойти "контакт" двух истребителей.

Как рассказала местная жительница Мария Гонсалес, возле дома которой рухнул самолет, сначала раздался громкий звук, а потом повалил дым и разгорелся огонь. Пока не поступало сообщений о жертвах или пострадавших на земле. Также не сообщается, какого именно противника изображал разбившийся самолет.

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