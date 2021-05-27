Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia только что опубликован предельно напряженный и интригующий трейлер фильма ужасов "Время" М. Найта Шьямалана. Почти три минуты на взводе - как это он умеет. И, естественно, не обойдется без шокового надрыва в финале.

По сюжету картины семья отправляется в отпуск на тропический остров, где обнаруживается уединенный пляж. Отдохнув на котором всего пару часов, туристы вдруг неприязненно обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, "а вся их жизнь теперь - это один день".

Шьямалан - режиссер, сопродюсер и сценарист. В основе скрипта - графический роман "Замок из песка" Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса, буквально на днях изданный и на русском.

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Томасин МакКензи, Элайза Сканлен, Алекс Вулф, Эбби Ли.

В кино - с 22 июля.