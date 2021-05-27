WhatsApp передумал блокировать пользователей, которые не приняли соглашение

Пользователи WhatsApp, которые не приняли новое соглашение, по-прежнему смогут пользоваться мессенджером. Об этом стало известно из обновленных правил на странице мессенджера.

"В настоящее время WhatsApp делится определенными категориями информации с Компаниями Facebook. Информация, которой мы делимся с Компаниями Facebook, включает регистрационные данные аккаунта (например, номер телефона), данные о транзакциях (например, если вы используете Facebook Pay или Магазины в WhatsApp), служебную информацию, данные о ваших взаимодействиях с компаниями при использовании наших Услуг, информацию о вашем устройстве, ваш IP-адрес, а также может включать другую информацию, указанную в разделе "Информация, которую мы собираем" нашей Политики конфиденциальности или полученную после уведомления вас или с вашего согласия", - говорится в обновленной версии правил мессенджера.

Что интересно, сами правила нисколько не изменились, по сравнению с теми, что предлагалось принять пользователям до 15 мая. Но из них исчез пункт о том, что пользователю могут ограничить общение в мессенджере, если он не согласится с новыми условиями. "РГ" обратилась в пресс-службу мессенджера за комментариями.