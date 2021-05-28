32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США

Кевин Кларк, сыгравший "мятежного барабанщика" Фредди Джонса в популярнейшей музыкальной комедии 2003 года "Школа рока", трагически погиб в результате дорожного инцидента в Чикаго 26 мая.

Как передает ВВС News, ссылаясь на заявление полиции, 32-летнего артиста сбила машина, когда он ехал на велосипеде через оживленный перекресток, пользующийся дурной репутацией.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся - полиция проводит соответствующее расследование.

Джек Блэк, сыгравший в ленте главную роль, прокомментировал смерть коллеги в том духе, что "раздавлен горем". Остальные соратники покойного по "Школе" также оставили в социальных сетях горестные посты.

Кларк снялся в "Школе рока", когда ему было двенадцать лет - это его единственная роль в кино. По информации СМИ, незадолго до трагедии барабанщик собрал новую группу и дал с ней первый концерт.