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32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США

Новости
    28.05.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кевин Кларк, сыгравший "мятежного барабанщика" Фредди Джонса в популярнейшей музыкальной комедии 2003 года "Школа рока", трагически погиб в результате дорожного инцидента в Чикаго 26 мая.

Как передает ВВС News, ссылаясь на заявление полиции, 32-летнего артиста сбила машина, когда он ехал на велосипеде через оживленный перекресток, пользующийся дурной репутацией.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся - полиция проводит соответствующее расследование.

Джек Блэк, сыгравший в ленте главную роль, прокомментировал смерть коллеги в том духе, что "раздавлен горем". Остальные соратники покойного по "Школе" также оставили в социальных сетях горестные посты.

Кларк снялся в "Школе рока", когда ему было двенадцать лет - это его единственная роль в кино. По информации СМИ, незадолго до трагедии барабанщик собрал новую группу и дал с ней первый концерт.

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