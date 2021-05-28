Новости

Умерла актриса и певица Робби Макколи 18:42
Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант 18:25
Фронтмен группы Liss Сорен Хольм умер в 25 лет 13:11
Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи 12:49
32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США 12:39

Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве

Новости
    28.05.2021, 18:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в Москве утром 27 мая в возрасте тридцати лет. Причиной смерти артистки стало двустороннее воспаление легких, также у Лорины был коронавирус.

О смерти Камбуровой сообщил на Facebook фотограф Геннадий Авраменко.

Камбурова родилась в 1991 году в Варне. В 2014-м окончила Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. В том же году вместе с актером Росеном Пенчевым, с которым познакомилась на съемочной площадке, основала группу Ross'N Lorina, в которой выступала вокалисткой.

Актерская карьера Лорины началась на сериале "Связи", в котором она играла с 2015 по 2016 год. Далее - фильмы ужасов "Ночной мир", "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо", "День мертвецов: Злая кровь", "Смертельная гонка 4", "Doom: Аннигиляция" и главная женская роль в российском комедийном хорроре "Любовь и монстры".

Новости

Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном 12:17
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 27.05.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 27.05.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 27.05.2021
Умер заслуженный артист России актер Геннадий Стасенко 27.05.2021
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 26.05.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
От коронавируса умер актер Ярослав Гаврилюк 27.05.2021
Умер советский актер и певец Тыну Килгас 27.05.2021
Умер создатель "Очень голодной гусеницы" Эрик Карл 27.05.2021
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
У "Зловещих мертвецов" Сэма Рэйми появится "женское" продолжение 27.05.2021
Актер, музыкант и режиссер фильмов ужасов Роберт Холл умер в 47 лет 26.05.2021
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 26.05.2021