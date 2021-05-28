Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве

Болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в Москве утром 27 мая в возрасте тридцати лет. Причиной смерти артистки стало двустороннее воспаление легких, также у Лорины был коронавирус.

О смерти Камбуровой сообщил на Facebook фотограф Геннадий Авраменко.

Камбурова родилась в 1991 году в Варне. В 2014-м окончила Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. В том же году вместе с актером Росеном Пенчевым, с которым познакомилась на съемочной площадке, основала группу Ross'N Lorina, в которой выступала вокалисткой.

Актерская карьера Лорины началась на сериале "Связи", в котором она играла с 2015 по 2016 год. Далее - фильмы ужасов "Ночной мир", "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо", "День мертвецов: Злая кровь", "Смертельная гонка 4", "Doom: Аннигиляция" и главная женская роль в российском комедийном хорроре "Любовь и монстры".