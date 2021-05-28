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Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала

Новости
    28.05.2021, 10:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Showtime на своем YouTube-канале представил очередной промо-ролик нового сезона возрожденного сериала "Декстер" - про "самого любимого серийного убийцу Америки". Заметим, что с каждым разом они становятся всё более и более информативными.

Фото: youtube.com
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В частности, мы узнали, что обаятельного санитара леса теперь зовут Джим Линдси, и он трудится в торговой компании Fred's Fish & Game в маленьком городке Айрон-Лейк, штат Нью-Йорк. По-прежнему испытывая симпатию к колюще-режущему оборудованию. Да так, что держать себя в руках мужчине всё сложнее.

События девятого сезона развернутся через десять лет после финала восьмого, когда Морган сделал вид, что погиб в урагане. А сам помрачнел, стал водителем грузовика и отрастил хипстерскую бороду.

В возрождении обещаны десять эпизодов - заявлен он как мини-сезон. Премьера намечена на осень. Шоураннер - отвечавший за первые сезоны оригинала Клайд Филлипс.

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