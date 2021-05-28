Как добиться, чтобы прививку от COVID-19 сделали 70 процентов населения

События последних дней дали основания предположить, что в кабинетах чиновников разные мнения о том, как ускорить вакцинацию. Сначала о том, что "в определенной ситуации в интересах государства" прививки могут быть обязательными, высказался один из высокопоставленных руководителей, чуть позже идею решил реализовать губернатор Якутии. Но в обоих случаях быстро появились смягчающие "разъяснения". В итоге Владимир Путин счел необходимым лично расставить акценты: никакой принудиловки, убеждать, а не заставлять.

Казалось, тема закрыта. Но проблема-то не ушла. Слова президента, задавшего вектор, но без конкретных деталей, только повод продолжать дискуссию и искать решение. Да, палкой гнать народ на прививку нельзя, но добиваться, чтобы 60-70 процентов населения провакцинировались - жизненно важно. Иначе мы будем приближаться к коллективному иммунитету самым трудным путем - через все увеличивающееся число переболевших. И добро только раз переболевших, но ведь коронавирусом заражаются и дважды, и трижды.

И отдаленные последствия, чем дальше в лес, вылезают все больше. Вот и эксминистр здравоохранения Вероника Скворцова, положившая много сил на создание в стране системы сосудистой помощи (и количество инсультов и инфарктов у нас в последние предковидные годы действительно значимо уменьшилось) заявила вчера, что серьезные сосудистые и неврологические проблемы проявляются со временем даже у тех, кто болел легко. Глядишь, так вылетим в трубу и по экономике, и по человеческим потерям. За последний год смертность серьезно выросла, но на подходе также рост инвалидизации - а это дополнительные расходы на лечение постковидного синдрома, обострения сопутствующих заболеваний. Ну, не делает COVID нацию здоровее.

Значит, надо думать, как все же побуждать людей привиться.

Те методы, которые сегодня в ходу, похоже, не работают. Билборды с известными артистами и врачами, которые вопрошают: "Ты привился?!", похоже, мало кто замечает. Ну, не любят у нас такой агитации "в лоб" - довольно безапелляционной и примитивной.

Один известный доктор в сердцах сказал мне: "Надо каждый день показывать по телевизору, что творится в "красной зоне", сейчас, через полтора года после начала пандемии - может, тогда антивакцинальщики притихнут". Возможно, он и прав, судить не берусь.

В разных странах пытаются ускорить вакцинацию по-разному - где-то раздают плюшки, где-то подкручивают гайки. Иногда доходит до анекдота - губернатор штата Нью-Джерси, например, пообещал наливать привившимся по пинте бесплатного пива. А в Огайо объявили первые результаты лотереи - там на кону миллион долларов, а для молодежи - бесплатные места для поступления в колледж. В Польше тоже устроили лотерею, поскромнее, в соответствии со своими возможностями - пообещали, что каждый двухтысячный вакцинированный получит 115 евро, сможет выиграть электронный самокат и даже гибридный автомобиль.

У нас в Москве тоже решено поощрять пенсионеров - привившимся мэрия выплачивает по тысяче рублей. Планируются и другие бонусы - скидки в магазинах, например. Насколько это сработает - сказать пока трудно.

В Израиле, где привили более 60% населения и фактически остановили эпидемию, и Саудовской Аравии, которая также в числе лидеров по темпам вакцинации, действуют по-другому. В Израиле антипрививочников не наказывают. Формально их не увольняют, но, как мне рассказывали, предлагают посидеть дома в неоплачиваемом отпуске и "подумать". А привитым выдают "зеленые паспорта" - по ним пускают в закрытые помещения ресторанов, в концертные и спортивные залы, а в перспективе и в зарубежные турпоездки.

Саудиты тоже подготовили ужесточение: предупредили, что с первого августа граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки от COVID-19.

Между тем, в нашей жизни есть и правовая база, и многолетняя практика, когда вакцинация, по сути, уже обязательна (хотя в документах такой формулировки нет). Например, геологов, вахтовиков, которые трудятся на территориях, эндемичных по энцефалитному клещу, без прививки от энцефалита к работе не допускают. Такой добровольно-принудительный вариант. И ничего, никто не возмущается. Более того, жители сибирских городов регулярно прививаются сами и прививают детей, потому что хотят летом спокойно ездить на дачу, ходить на рыбалку и по грибы.

Если говорить о COVID-19, логично вспомнить о других профессиональных группах: врачах, учителях, продавцах, - одним словом, тех, кто каждый день контактирует с людьми. Или возьмем социальных работников, сиделок, которые помогают престарелым - ну, как не требовать прививки для них?

Одна из последних новостей - законопроект о внесении прививки против COVID-19 в Национальный календарь. Некоторые СМИ сделали вывод: если поправка будет принята, это даст основания региональным властям требовать прививаться от тех же учителей и врачей.

"Ознакомление с пояснительной запиской позволяет выделить сугубо экономическую причину появления законопроекта: массовая вакцинация, которая проводится сейчас, финансируется из резервного фонда правительства РФ. А обеспечение Нацкалендаря прививок позволит закупать вакцины против коронавируса за счет средств федерального бюджета, - пояснила "РГ" юрист по медицинской практике, основатель "Факультета медицинского права" Полина Габай. - По общему правилу в Российской Федерации вакцинация добровольная. В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Соответственно, одним внесением какой-либо прививки в национальный календарь общий добровольный характер вакцинации не меняется.

В то же время отсутствие профилактических прививок для некоторых категорий граждан влечет определенные последствия: запрет на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных профилактических прививок, временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае вспышки инфекционного заболевания или при угрозе возникновения эпидемии. Предусмотрен и отказ в приеме на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями".

Надо признать: есть столкновение интересов тех, кто готов вакцинироваться и противников прививок. Надо понимать, что первые не только защищают от инфекции лично себя, но и "работают" на общество - на создание коллективного иммунитета. Вторые - не хотят рисковать собой из-за пусть редких, но все же возможных поствакцинальных осложнений, но по сути пользуются (когда привитых будет много) результатами усилий других.

Поэтому, наверно, справедливо поощрять привитых и как-то ограничивать непривитых (конечно, исключив тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья). Этот баланс, собственно, и пытаются поддерживать все государства.

"Вакцинация не должна и не может быть строго принудительной, - сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов. - Существуют люди, которым прививки противопоказаны. Существует право выбора человека. Тут, кстати, очень важно, чтобы люди доверяли тем вакцинам, которые используются для профилактики. Но проблема антивакцинальщиков - о каких бы самых эффективных и безопасных препаратах мы ни говорили - существует во всем мире, не только у нас в стране. Поэтому власти разных стран ищут возможности, как стимулировать - не заставлять, а поощрять - готовность людей сделать прививку. Тут, конечно, очень тонкая грань. Например, в Европе, где из-за отказа от вакцинопрофилактики кори она вновь широко распространилась, сейчас повсеместно введены ограничения для непривитых детей по посещению школ и детских садов".

У нас в стране есть удачный пример антитабачной кампании: была продумана большая комплексная программа - в ней и поощрение тех, кто не курит, и постепенно, шаг за шагом ужесточавшиеся меры против курильщиков. Это была долгая история, более 10 лет с переменным успехом, действовали и убеждением, и пиаром, и ограничительными законодательными мерами. Сначала было мощное сопротивление табачных компаний, и "свободолюбивой" части населения. Курильщики возмущались притеснениям, народ издевался над тем, что сигарету велено было убрать с рекламных щитов и экрана телевизора. Но…Постепенно, шаг за шагом, ситуацию удалось переломить. Лично я знаю нескольких человек, которые бросили курить только потому, что боялись потерять работу (ради перекура надо было выходить на улицу - и начальству эти прогулки не нравились). И дымящих толп на улице сейчас намного меньше, чем еще пять-восемь лет назад. Сейчас у грамотной молодежи курить уже не модно. Может, и с прививками пора подумать о такой же кампании.

Пока же министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал регионы активизировать индивидуальную работу - хотя бы с людьми из групп риска и пенсионерами, у которых COVID-19, как правило, протекает тяжело, а вакцинация жизненно необходима. Предлагается вакцинировать людей перед плановой госпитализацией и непосредственно в больницах, а также перед тем, как отправлять льготников в санатории.