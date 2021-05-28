Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28 мая 2021 года № 71-рг "О снятии отдельных ограничений"

1. Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области - Кузбассу:

28.05.2021 в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника;

05.06.2021 в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово" и "Новокузнецкий городской округ" организацию и проведение на открытом воздухе спортивного и социального проекта "Зеленый Марафон", посвященного Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды;

12.06.2021 в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса организацию и проведение культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Место и время проведения мероприятий устанавливаются администрациями муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса;

12.06.2021 в муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово" организацию и проведение культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, указанных в приложении к настоящему распоряжению, посвященных празднованию Дня города Кемерово. Место и время проведения мероприятий, указанных в приложении к настоящему распоряжению, устанавливаются администрацией города Кемерово.

2. Разрешить с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области - Кузбассу, в муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово":

09.06.2021 организацию и проведение репетиции торжественного принятия присяги молодыми сотрудниками учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу;

11.06.2021 организацию и проведение торжественного принятия присяги молодыми сотрудниками учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу.

3. Разрешить с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области - Кузбассу, организацию в городе Кемерово (бульвар Строителей) зон публичного просмотра на открытом воздухе матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 (матчи сборной России, матчи полуфиналов и финала) с участием болельщиков согласно календарю (расписанию) матчей.

4. Установить, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг) действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилев





Приложение к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28 мая 2021 г. № 71-рг





Перечень культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Кемерово 12.06.2021





№ п/п / Наименования мероприятий

1. Региональная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ИЗО "Кузбасс мастеровой"

2. Региональный конкурс циркового искусства "Магия цирка"

3. Презентация детско-юношеского симфонического оркестра "Симфониетта"

4. Гала-концерт победителей городского конкурса хорового искусства среди учащихся общеобразовательных школ г. Кемерово "Битва хоров"

5. Концерт-поздравление кавер-группы "Мой город лучше всех"

6. Концерт российского автора-исполнителя, солиста группы Burito И.Ю. Бурнышева

7. Соревнования по стритболу

8. Выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Hand-made

9. Аллея фотозон "Праздничное фото"

10. Открытый пленэр для горожан

11. Фестиваль настольных игр

12. Мульткинотеатр

13. Художественный флешмоб "101 пейзаж города"

14. Надувные детско-развлекательные аттракционы ("Твистер", "Частокол", "Пенальти", "Скала" и другие)

15. Фестиваль духовых оркестров "Танцевальный променад"

16. Граффити-фестиваль

17. Работа спортивных площадок: КМЖ, ГТО, мини-футбол, армрестлинг

18. Релакс-зоны

19. Творческие мастерские "Город мастеров"

20. Выставка ретроавтомобилей

21. Игровые площадки "Выходи играть во двор"

22. Фестиваль детских хоровых коллективов "Прекрасное далеко"

23. Праздничный концерт творческих коллективов города "Тебе, любимый город"

24. Выставка-презентация социальных учреждений г. Кемерово, посвященная 30-летию образования российской системы социальной защиты населения

25. "Арбат на Весенней"

26. Фестиваль "Играй, гармонь! Звени, частушка!"

27. Танцевальный баттл "Время быть первым"

28. Фестиваль детских театральных коллективов "Театральная площадь"

29. Флешмоб "С Днем России!"

30. Торжественное вручение паспортов юным кузбассовцам, достигшим 14 лет, в рамках Всероссийской акции РСМ "Мы - граждане России"

31. Фестиваль ростовых кукол и сказочных персонажей

32. Аудиобиблиошатер "Слушаю сказки"

33. Интерактивные площадки патриотических клубов

34. Фестиваль городских сообществ "Расширяя границы"

35. Литературная гостиная

36. Презентация проектов-победителей "Молодежное Вече"

37. Праздничная программа "Расцветай, мой город!"

38. Концерт кавер-группы "Звезды поздравляют"

39. Тематические мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения В.Д. Мартемьянова

40. Праздничный салют







