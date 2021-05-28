МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе

Денонсация Соединенными Штатами Договора по открытому небу не несет угрозы России, но создает угрозу безопасности Евросоюзу. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он отметил, что из-за отсутствия у европейцев необходимых технических возможностей, в частности нужного количества космических спутников, у ЕС могут появиться проблемы, связанные с наблюдением и контролем за передвижениями войск и техники после выхода США из соглашения. У России на этом направлении, отметил дипломат, точно не возникнет проблем.

Константин Гаврилов также подчеркнул, что Договор об открытом небе после выхода из него США и России теряет свою жизнеспособность.

Напомним, ранее сегодня замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что существует возможность того, что Россия денонсирует ДОН еще до саммита лидеров РФ и США. Он также отметил, что Москва разочарована решением Вашингтона о выходе из договора, но этот шаг американской стороны был ожидаем. "США, отказавшись от возвращения в Договор по открытому небу, упустили шанс внести вклад в укрепление безопасности в Европе", - подчеркнул Рябков.