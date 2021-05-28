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28.05.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем

Текст: Ирина Алпатова

Минэкономразвития опубликовало концепцию регулирования цифровых платформ и экосистем. Основная задача - создать безопасную среду для российских компаний и потребителей.

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Среди механизмов в концепции названы поддержка и развитие национальных экосистем, в том числе поддержка их в переговорах с иностранными регуляторами. При этом разработчики концепции предлагают уделять внимание антимонопольной борьбе - необходим контроль ФАС за недобросовестным поведением экосистем. Возможно введение согласования с ФАС сделок по слияниям и поглощениям.

Предусмотрен комплекс мер по защите данных и право пользователей распоряжаться своими данными. Еще одним принципом станет право свободного перехода потребителей между экосистемами.

Реализация концепции позволит сформировать регуляторную среду для развития современных технологий и осуществления экономической деятельности, а также благоприятных условий для развития эффективной конкуренции, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, необходимо обеспечить защищенность граждан и поставщиков, технологический суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие в условиях цифровой экономики.

Концепцию министерство разработало по поручению Президента РФ Владимира Путина вместе с Минфином, Минцифры, ФАС, ФНС при участии ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ уже предлагал жестче контролировать развитие цифровых экосистем. В частности, регулятор предлагал уравнять российские и иностранные экосистемы, также запретить сделки слияния и поглощений доминирующих экосистем без согласования с ФАС. Также ЦБ предлагал ввести требования об открытой модели экосистем, чтобы все участники рынка могли иметь к ней доступ и предлагать свои услуги.

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