Модернизированные при помощи России Т-72 показали на учениях в Алжире

В настоящее время армия этого североафриканского государства наряду с современными Т-90СА продолжает эксплуатацию более 300 боевых машин данной модели. Они зарекомендовали себя как простые и надежные танки.
Однако большая часть из них приобретались еще в 80-е годы, и в новом веке по некоторым характеристикам значительно устарела. Например, установленные прицелы не обладают достаточной точностью и имеют значительные ограничения для действий в ночных условиях.
Поэтому на обновленных образцах устанавливают многоканальные прицелы "Сосна-У" со встроенным тепловизором, которые позволяют в темное время суток воевать почти также эффективно как днем. При этом являвшиеся ранее основными ТПД-1К не демонтировали, а оставили в качестве резервных.
Кроме того, появилась возможность применения пушками управляемых боеприпасов, способных поражать цели на дальности более 5000 метров.
Также командиры экипажей получили прицелы ТКН-4С, позволяющие дублировать действия наводчика-оператора. Механиков-водителей снабдили новыми приборами ТВН-5.
Защищенность танков повышается за счет установки датчиков, фиксирующих лазерное облучение, и оборудования для создания аэрозольных завес. Внедрены более совершенные средства связи.
В таком облике Т-72 еще долгие годы могут конкурировать с другими современные танками.
#الجيش_الجزائري.. صخرة تتحطم عليها مخططات الإرهاب— العين الإخبارية (@alain_4u) May 26, 2021
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