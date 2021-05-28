Перекрывший Босфор танкер буксируют к месту якорной стоянки судов

Севший на мель в Босфорском проливе нефтеналивной танкер начали буксировать к месту якорной стоянки судов. Вследствие этой аварии движение по проливу было приостановлено в обе стороны.

Главное управление береговой охраны Турции сообщило, что авария произошла на 249-метровом танкере RAVA. К нему оперативно были направлены буксир и спасательный катер.

Губернатор Стамбула выступил с письменным заявлением об инциденте.

"Танкер RAVA, который проходил через Босфор, двигаясь с севера на юг, находится под контролем Главного управления береговой охраны. Авария произошла из-за неисправности двигателя. Судно было остановлено за 300 метров до береговой линии без каких-либо негативных последствий", - говорится в заявлении губернатора. О сроках открытия движения по проливу не сообщается.