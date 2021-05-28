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28.05.2021,  
19:32
Текст:  Антон Валагин (Курск)

Под Курском нашли американский истребитель

Фото: Администрация Курской области Фото: Администрация Курской области
Фото: Администрация Курской области

В Поныровском районе Курской области поисковый отряд "Курган" поднял из земли фрагменты истребителя Bell P-39 Airacobra и останки летчика.

Фото: Alf van Beem/Wikimedia.org
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Поисковики предполагают, что самолет из 30-го гвардейского истребительного авиаполка был сбит 2 июня 1943 года во время налета немецкой авиации на станцию Курск. Гитлеровцы пытались сорвать доставку оружия в преддверии Курской битвы, потери в тот день были огромными - среди прочих погибли и два пилота, летавшие на "Аэрокобрах", Кольцов и Сильковский.,

- Скорее всего, поисковики нашли останки одного из них, - сообщили в администрации региона.

Точно установить личность пилота поможет работа с архивными документами.

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