Несломленные: офицер погранвойск рассказал про бой у Зибирхали в 1995 году

В дагестанском селении Шодрода состоялось открытие памятника Жавгарат Саадуевой и пограничникам, которые погибли в бою с международными террористами летом 1995 года. В торжественной церемонии приняли участие прибывшие из Ростова-на-Дону родственники павших военнослужащих и жители селений Ансалта, Зибирхали, Рахата и Ботлих.

Начальник третьей мотоманевренной группы подполковник Иван Иванченко рассказал ранее неизвестные подробности того, как 18 июня 1995 года группа иностранных наемников атаковала заставу.

- Во время ужина, около 18 часов, мне доложили о нападении 60 боевиков. Командую: "Занять круговую оборону. Держаться. Я иду вам на выручку". Собрал резервную группу и вперед", - рассказал Иван-Иванович. Кстати, за годы службы на административной границе Дагестана и Чечни офицер заработал большой авторитет среди местных жителей, которые дали ему новое имя - Магомед Магомедович Магомедов.

Первой жертвой стала мать двоих детей Жавгарат Саадуева. Она предупредила пограничников о нападении и была застрелена. Боевики, а всего банда насчитывала более 100 человек, заняли господствующие рядом с заставой высоты и под прикрытием огня трех крупнокалиберных пулеметов пошли в атаку, но были отбиты. Перегруппировавшись наемники снова попытались захватить позиции пограничников. Однако и эта атака была отбита, а на предложение сдаться в плен пограничники отвечали огнем из минометов и автоматов. Около часа ночи к осажденной заставе пробился подполковник Иванченко и не выдержав натиска с двух сторон боевики бежали.

- После боя мы нашли 18 мертвых боевиков. Через год пастухи обнаружили в горах еще одного убитого боевика. К сожалению, мы потеряли четверых человек, в том числе был убит Сергей Красноглазов. Все павшие ребята мне, как сыновья, и на всегда останутся со мной. Отдельно от имени всех пограничников хочу сказать спасибо мужественным сынам и дочерям Дагестана. Мы всегда будем помнить вас и будем готовы стоять рядом в любое трудное время, - сказал Иван Иванович.

Указом Президента Российской Федерации № 688 от 8 июля 1995 года за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Сергей Красноглазов награжден орденом Мужества (посмертно).

- Я несколько раз приезжала в Железноводск, где дислоцировалась часть моего сына, и всегда буду помнить эти теплые встречи. А вот сегодня мне удалось побывать на земле Дагестана, где он погиб. Для меня это как приезд в гости к Сереже: вспомню, поговорю, поплачу и сразу становится легко на душе. Спасибо, вам всем, что помните моего сына, и его сослуживцев, - сказала 82-летнея жительнице города Аксай Ростовской области Валентина Красноглазова.

Вместе с ней на месте боя побывали и жители Ростовской области Елена и Владимир Сасины. Они набрали побывали на заставе у Андийских ворот и взяли землю с места, где погиб их сын - 19-летний Александр Сасин.

- Наш район увидел немало трагических событий, одним из которых стало нападение бандитов на заставу в селе Зибирхали. А молодая жительница этого села Жавгарат Саадуева показала пример единства пограничников и народа. Мы всегда будем помнить погибших, чувствовать свою ответственность за их смерть и передавать память о них следующим поколениям, - сказал глава Ботлихского района Руслан Гамзатов.