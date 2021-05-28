Началась сборка тяжелого робота "Штурм"

Специалисты "Уралвагонзавода" приступили к созданию первых опытных образцов робототехнического комплекса "Штурм", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Предназначение этих тяжелых ударных машин на шасси танка Т-72Б3 - бои в условиях плотной городской застройки. По словам собеседника агентства, в настоящий момент собирается подвижный пункт управления и сами боевые машины с различным вооружением. В числе прочих предусмотрено их оснащение 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием.

Данный вариант предусмотрен именно для действий в городе, где пространство для маневра сильно ограничено, поэтому важно, чтобы орудие не выходило сильно за габариты самой платформы. С коротким стволом снижается начальная скорость снаряда, однако учитывая, что огонь будет вестись на короткие дистанции, это не повлияет на эффективность поражения целей.

Также боевые машины "Штурма" будут оснащаться реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-миллиметровыми пушками, 220-миллиметровыми термобарическими неуправляемыми реактивными снарядами. Предполагается также, что боевые роботы получат возможности защиты от противотанковых средств противника.