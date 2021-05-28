СК Беларуси: В Минск поступило несколько сообщений о минировании рейса Ryanair

В Минск поступило несколько сообщений о минировании рейса Афины-Вильнюс компании Ryanair. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску. Как отметили в ведомстве, сообщения поступили через швейцарский сервис анонимной электронной почты ProtonMail 23 мая в 12.25 и в 12.56 по местному времени.

"Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса", - заявили в республиканском СК.

В ведомстве также отметили, что почтовый сервис ProtonMail неоднократно фигурировал в различных уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на объектах инфраструктуры Беларуси. В этой связи, в запросе в СК Беларуси прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов этого сервиса в сообщениях о ложном минировании. "С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - подчеркнули в СК Беларуси.

Агентство уточняет, что комитетом продолжают проводиться многочисленные следственные действия, включая подробное изучение и анализ записи переговоров с пилотами самолета.