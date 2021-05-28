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28.05.2021 12:20
Рубрика: В мире

Украина закроет воздушное пространство для Беларуси

С 29 мая Украина запретит использование белорусскими самолетами своего воздушного пространства. Данное решение было утверждено украинским кабмином во время внеочередного заседания 28 мая. Принятие таких мер объяснили недавним инцидентом с рейсом авиакомпании Ryanair.

"Белавиа" отменила рейсы в Таллин

Правительство Украины, в частности, дало поручение Государственной авиационной службе совместно с предприятием "Украэрорух" установить такой запрет с 00:00 (совпадает с мск) 29 мая.

Ранее белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила о прекращении полетов на Украину. В опубликованном на сайте компании сообщении отмечается, что отмена рейсов будет действовать с 26 мая по 31 августа.

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