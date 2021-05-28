Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант

Британский, австралийский актер и сценарист Шейн Брайант - сэр Клиффорд Чаттерлей из экранизации знаменитого романа Лоуренса в версии 1981 года - умер 27 мая в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Mirror. В качестве причины смерти артиста назвав продолжительную болезнь.

Шейн Брайант родился 17 августа 1946 года в Лондоне в семье писателя и актрисы. В 1983 году переехал в Австралию.

Сниматься начал в 71-м. На счету - порядка девяти десятков проектов: "Красный барон", "Капитан Кронос: Охотник на вампиров", "Франкенштейн и монстр из ада", "Ястреб-мститель", "Тяжкие телесные повреждения", сериалы "Миссия невыполнима" и "Секретная миссия", шоу "Затерянный мир" и "Далеко во вселенной", главная роль в "Портрете Дориана Грея" 1973-го.

Последним фильмом актера стал хоррор "Шерлок Холмс против Франкенштейна" - продолжение "Франкенштейна и монстра из ада".