Новости

Умерла актриса и певица Робби Макколи 18:42
Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве 18:34
Фронтмен группы Liss Сорен Хольм умер в 25 лет 13:11
Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи 12:49
32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США 12:39

Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант

Новости
    28.05.2021, 18:25
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/MirrorCeleb Фото: twitter.com/MirrorCeleb
Фото: twitter.com/MirrorCeleb

Британский, австралийский актер и сценарист Шейн Брайант - сэр Клиффорд Чаттерлей из экранизации знаменитого романа Лоуренса в версии 1981 года - умер 27 мая в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Mirror. В качестве причины смерти артиста назвав продолжительную болезнь.

Шейн Брайант родился 17 августа 1946 года в Лондоне в семье писателя и актрисы. В 1983 году переехал в Австралию.

Сниматься начал в 71-м. На счету - порядка девяти десятков проектов: "Красный барон", "Капитан Кронос: Охотник на вампиров", "Франкенштейн и монстр из ада", "Ястреб-мститель", "Тяжкие телесные повреждения", сериалы "Миссия невыполнима" и "Секретная миссия", шоу "Затерянный мир" и "Далеко во вселенной", главная роль в "Портрете Дориана Грея" 1973-го.

Последним фильмом актера стал хоррор "Шерлок Холмс против Франкенштейна" - продолжение "Франкенштейна и монстра из ада".

Новости

Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном 12:17
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 27.05.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 27.05.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/nypost
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 26.05.2021
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 26.05.2021
Вышел первый трейлер супергеройского эпика с Анджелиной Джоли "Вечные" 24.05.2021
⧣ экранизации
Фото: twitter.com/ericcarle
Умер создатель "Очень голодной гусеницы" Эрик Карл 27.05.2021
Элизабет Бэнкс снимет феминистский фэнтези-сериал "Алая королева" 27.05.2021
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 26.05.2021
⧣ утраты
Фото: istockphoto.com
Умер заслуженный артист России актер Геннадий Стасенко 27.05.2021
От коронавируса умер актер Ярослав Гаврилюк 27.05.2021
Умер советский актер и певец Тыну Килгас 27.05.2021