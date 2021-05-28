Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи

27 мая на 85-м году жизни в Милане скончалась легендарная итальянская балерина и актриса, педагог, лауреат многочисленных регалий Карла Фраччи. Об этом сообщает Штутгартский балет. Отметив восхищавший публику несказанный артистизм Фраччи.

Карла Фраччи родилась 20 августа 1936 года в Милане, Италия. С самого раннего детства занималась танцами, с девяти - на сцене. В 1946-м поступила в балетную школу при миланском оперном театре "Ла Скала". Училась у Веры Волковой. В труппу театра была принята в 1954-м, через два года став солисткой, а в 1958-м получила звание прима-балерины.

В разное время ее партнерами были Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Александр Годунов, Андрис Лиепа, другие. Фраччи - единственная из балерин мира, станцевавших Гамлета - в балете на музыку Шостаковича.

На экранах - с 1970 года: "Жизель", русская балерина Тамара Карсавина в биографическом художественном кинофильме "Нижинский", "Подлинная история дамы с камелиями" (Маргарита Готье), Джузеппина Стреппони в сериале "Верди", другие проекты.