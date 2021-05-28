Умерла актриса и певица Робби Макколи

Американская актриса, драматург, певица, режиссер и педагог Робби Дорис Макколи скончалась в возрасте 78 лет в Сильвер-Спринг, Мэриленд. Об этом сообщает Boston Globe.

Робби Макколи родилась 14 июля 1942 года в Норфолке. Большую часть юности провела в Вашингтоне. Получила степень бакалавра в Университете Говарда (частный вуз для чернокожих) и степень магистра в Университете Нью-Йорка. Пела в группе Sedition Ensemble, исполнявшей политизированный джаз на стыке с фанком. В 81-м коллектив выпустил свой единственный альбом.

Автор ряда высоко оцененных, награжденных социальных пьес - "Изнасилование Салли", "Сахар", "Свобода Миссисипи", "Индейская кровь".

Как актриса появляется в экспериментальной драме Fresh Kill и проекте Марии Битти с Лори Андерсон и Диамандой Галас Sphinxes Without Secrets.