Новости

Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве 18:34
Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант 18:25
Фронтмен группы Liss Сорен Хольм умер в 25 лет 13:11
Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи 12:49
32-летний актер из "Школы рока" Кевин Кларк трагически погиб в США 12:39

Умерла актриса и певица Робби Макколи

Новости
    28.05.2021, 18:42
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/obieawards Фото: twitter.com/obieawards
Фото: twitter.com/obieawards

Американская актриса, драматург, певица, режиссер и педагог Робби Дорис Макколи скончалась в возрасте 78 лет в Сильвер-Спринг, Мэриленд. Об этом сообщает Boston Globe.

Робби Макколи родилась 14 июля 1942 года в Норфолке. Большую часть юности провела в Вашингтоне. Получила степень бакалавра в Университете Говарда (частный вуз для чернокожих) и степень магистра в Университете Нью-Йорка. Пела в группе Sedition Ensemble, исполнявшей политизированный джаз на стыке с фанком. В 81-м коллектив выпустил свой единственный альбом.

Автор ряда высоко оцененных, награжденных социальных пьес - "Изнасилование Салли", "Сахар", "Свобода Миссисипи", "Индейская кровь".

Как актриса появляется в экспериментальной драме Fresh Kill и проекте Марии Битти с Лори Андерсон и Диамандой Галас Sphinxes Without Secrets.

Новости

Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном 12:17
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 27.05.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 27.05.2021
⧣ США
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 27.05.2021
Трейлер "Вечных" Marvel установил рекорд по просмотрам 27.05.2021
Умер создатель "Очень голодной гусеницы" Эрик Карл 27.05.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/marilynmanson
В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 26.05.2021
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 22.05.2021
Названы самые популярные песни "Евровидения" 22.05.2021
⧣ утраты
Фото: istockphoto.com
Умер заслуженный артист России актер Геннадий Стасенко 27.05.2021
От коронавируса умер актер Ярослав Гаврилюк 27.05.2021
Умер советский актер и певец Тыну Килгас 27.05.2021