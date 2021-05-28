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28.05.2021,  
09:32
Текст:  Олег Корякин

Видео: Су-35 ВВС Китая пролетел над пляжем на предельно малой высоте

Пролет истребителя Су-35 над пляжем в Китае сняли на видео.

Истребитель Су-35 ВВС НОАК на предельно малой высоте пролетел над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу. Этот маневр сняли на видео из окон отеля восторженные отдыхающие.

Фото: Spc. Scott Lindblom / US Army / wikipedia.org
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Напомним, Китай стал первым зарубежным покупателем российских многофункциональных истребителей Су-35.

Контракт с "Рособоронэкспортом" на приобретение 24 самолетов был заключен в 2015 году. Через год в КНР поступили первые четыре Су-35. В 2017 и 2018 годах Россия поставила еще по десять истребителей.

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